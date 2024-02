Pensaci Giacomino! Pirandello in scena al Teatro Accademico

L'anziano professor Agostino Toti, sfidando il suo ambiente, sceglie come moglie la giovanissima Lillina, rimasta incinta di un suo vecchio allievo, lo scapestrato Giacomino. Questa la trama di una delle opere teatrali più celebri di Luigi Pirandello, "Pensaci Giacomino!"

Venerdì 9 febbraio, al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, il Gruppo teatro d'arte "Rinascita", per la regia di Renzo Santolin, porterà in scena lo spettacolo al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, in occasione della rassegna "Vite in scena", organizzata dal Coordinamento del volontariato della Castellana nell'ambito del progetto: "Ci siamo anche noi per un futuro migliore". Scopo della rassegna è sostenere gli istituti superiori di Castelfranco Veneto (Ipsia Galileo Galilei, Isiss Rosselli, Its Arturo Martini e il Liceo Giorgione) devolvendo l'incasso degli spettacoli teatrali al progetto "Scuola-Volontariato". Dopo il primo appuntamento andato in scena lo scorso 27 gennaio, venerdì sera si replica con uno dei massimi artisti del Novecento italiano, portato in scena da una delle compagnie teatrali più seguite e apprezzate del Veneto. "Pensaci Giacomino!" inizierà alle 20.45, il costo dei biglietti è di 10 euro (intero) e 5 euro per gli studenti.