Teatro Del Monaco: «Inaugurazione con Tosca di Giacomo Puccini»

A 120 anni esatti dalla prima esecuzione di Tosca con il debutto di Enrico Caruso sul palcoscenico trevigiano, lunedì 26 ottobre (ore 20) il Comune di Treviso e il Teatro Stabile del Veneto alzano il sipario sulla stagione 2020 del Teatro Mario Del Monaco portando in scena una nuova rappresentazione in forma di concerto della celebre opera di Giacomo Puccini.

Una festa per la città che segna il ritorno sul palcoscenico di casa di una star trevigiana, il tenore Fabio Sartori nel ruolo di Cavaradossi. A vestire i panni del barone Scarpia e della protagonista Floria Tosca saranno rispettivamente Claudio Sgura e la bellunese Chiara Isotton. Dirigerà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e concerterà l’opera il maestro Francesco Lanzillotta, uno dei principali direttori italiani della sua generazione, già direttore musicale del Macerata Opera Festival. I cori saranno il Coro di Voci bianche dell’Istituto Manzato diretto dal maestro Livia Rado e il Coro Insieme Corale Ecclesia Nova diretto dal maestro Matteo Valbusa. Strutturata in tre atti, Tosca è riconosciuta come l’opera più drammatica di Puccini, ricca com'è di colpi di scena che tengono lo spettatore in costante tensione. La prima rappresentazione avvenne al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900, mentre a Treviso debuttò il 23 ottobre dello stesso anno con Enrico Caruso nel ruolo di Cavaradossi al fianco della giovane e promettente soprano Ada Giachetti (cugina di Flora, madre di Mario Del Monaco) nel ruolo di Floria Tosca. Il libretto di Giuseppe Giocosa e Luigi Illica deriva dal dramma La Tosca di Victorien Sardou, rappresentato per la prima volta il 24 novembre 1887 al Théatre de la Porte-Saint-Martin di Parigi.

Ad introdurre l’opera, domenica 25 ottobre alle 11 nella sala del Teatro Del Monaco, sarà l’incontro Vissi d’arte. Katia Ricciarelli si racconta condotto da Elena Filini con la celebre soprano e la direttrice d’orchestra Silvia Casarin Rizzolo nell’ambito del programma di Oltre la scena. Prodotta dal Comune di Treviso – Teatro Mario Del Monaco e dall’associazione Musincantus, grazie alla collaborazione tra Comune, Teatro Stabile del Veneto e l’associazione trevigiana, la Tosca inaugurerà contemporaneamente anche il programma dell’Autunno Musicale, cartellone che valorizza il patrimonio musicale e storico culturale della città cartellone che valorizza il patrimonio musicale e storico culturale della città e quest’anno omaggia Paolo Trevisi.