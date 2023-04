Teatro8 Francenigo - Le Mille e una Notte

Con l’intento di trasmettere suggestioni e valori attinti dal proprio patrimonio culturale e di aprirsi contemporaneamente all’esplorazione di altre culture, l’Associazione “Le Fiabe d’Argento” propongono uno spettacolo ispirato alla famosa raccolta di novelle orientali.



La compagnia teatrale Le Fiabe d’Argento realizza dal 2007 spettacoli per scuole, case di cura, case di riposo, aziende, enti, associazioni che hanno a cuore la diffusione della cultura e dei valori etici su cui si fonda la nostra comunità. I trenta attori “d’argento” e le venti persone che fanno parte dello staff si impegnano per promuovere la solidarietà tra le generazioni e facilitarne la comunicazione, trasmettere l’importanza per l’accoglienza del diverso e favorire l’invecchiamento attivo. Il teatro è visto come un ponte tra le generazioni, accomunate con semplicità dalla condivisione delle emozioni.