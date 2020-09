TEDxCastelfrancoVeneto presenta Countdown, evento per approfondire la crisi ambientale

Dopo la decisione di rinviare l’evento principale del 2020 al prossimo anno a causa del Covid-19, il 10 ottobre torna TEDxCastelfrancoVeneto con l’evento Countdown. Questo speciale progetto nasce da un’iniziativa globale promossa da TED con la finalità di trovare delle soluzioni alla crisi climatica, trasformando le migliori idee e proposte in azioni concrete. L’obiettivo di Countdown è quindi costruire un futuro più sicuro, pulito ed equo per ognuno di noi. La stessa iniziativa è portata avanti in oltre 400 città in tutto il mondo, che insieme a quelle italiane saranno tutte connesse per rispondere al tema del cambiamento climatico, nello stesso giorno e per lo stesso obiettivo.

L’evento di sabato 10 ottobre si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto con una formula del tutto innovativa. Gli ospiti saranno guidati in un percorso a tappe in cui verranno affrontate cinque tematiche legate ai cambiamenti climatici: natura, cibo, energia, materiali e trasporti. Durante l’evento saranno previsti talk, incontri con aziende, un dibattito e una mostra fotografica, oltre ad uno spettacolo teatrale conclusivo realizzato in collaborazione con la compagnia KAOS Teatro. Per consentire il rispetto delle norme di distanziamento sociale, i partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi e gli ingressi saranno contingentati in due turni: il primo dalle 16:15 alle 19:30, il secondo dalle 17:45 alle 21:00.

I biglietti per poter partecipare all’evento saranno disponibili a partire da lunedì 28 settembre sul sito tedxcastelfrancoveneto.com/countdown, con una tariffa agevolata per gli under 25. L’evento sarà garantito anche in caso di maltempo. Parte del ricavato dell’iniziativa verrà impiegato per piantare nuovi alberi nella nostra città grazie all’associazione Fridays For Future di Castelfranco Veneto. Main partner sarà CNA, che ci sostiene fin dal primo anno e ha da subito aderito all’iniziativa con entusiasmo, condividendo la mission del progetto. L’evento verrà realizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto.