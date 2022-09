TEDxTreviso 2022 - Fiducia

A Treviso torna l'appuntamento annuale con il format di conferenze più amato al mondo. Dieci straordinari speaker, eccellenze nel campo della scienza, dell'economia, del diritto e delle arti, ci aiuteranno a leggere il nostro tempo attraverso la necessità di dare valore ad una parola: FIDUCIA. Lo faranno per la prima volta nel cuore della città, lo storico Teatro Comunale Mario del Monaco, luogo di cultura e di incontro, gioiello dell'architettura veneta e italiana.

PROGRAMMA

14.00 – 15.00 Check in

15.00 - 17.00 – Session Talk I

17.00 - 17.30 – Coffee Break

17.30 - 19.00 Session Talk II

TEDxTreviso PER LE FAMIGLIE, SERVIZIO ANIMAZIONE

Grazie al supporto di PIME Treviso, le famiglie potranno affidare i propri figli (età minima 4 anni) a educatori esperti nel pomeriggio dell'evento. Il servizio è gratuito, basterà indicare le proprie esigenze al momento della registrazione. Ulteriori dettagli verranno comunicati nei giorni precedenti all'evento.

SOSTENIBILITA'

Già dal 2021 TEDxTreviso calcola le emissioni di CO2 prodotte per l'organizzazione dell'evento e le neutralizza. Nel 2021 sono state neutralizzate 3,5 tonnellate di CO2 certificate VERRA (VCS). Quest'anno, per sensibilizzare sul tema dell'acqua, TEDxTreviso ha intenzione di realizzare la prima water footprint per un TEDx in Italia. Attraverso il gruppo Telegram, l'organizzazione suggerirà inoltre buone pratiche per aiutare i partecipanti a spostarsi e partecipare all'evento in maniera sostenibile.