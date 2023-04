Il Giorno di Tersicore - 2° edizione

Il Collettivo Tersicore costituitosi l'anno scorso per la 1° edizione con il patrocinio e il sostegno del Comune di Silea e la sua Amministrazione ha voluto dare seguito all'iniziativa che nel 2022 ha avuto un successo inaspettato: oltre 100 partecipanti alle varie lezioni, una performance con oltre 80 allievi provenienti da Silea e comuni limistrofi, oltre 300 persone presenti allo spettacolo di chiusura dell'evento.



Quest'anno Il Giorno di Tersicore (Giornata Internazionale della Danza, 29 aprile) 2023 si articolerà in due giornate - sabato 29 e domenica 30 aprile presso il Parco dei Moreri a Silea - per dare maggiore spazio alla comunità di partecipare: ci saranno attività di danza di comunità aperte a tutti sia normodotati sia diversamente abili; l'anno scorso è stato bellissimo vedere la partecipazione di tantissimi ragazzi e ragazze disabili danzare tra la gente.

Abbiamo oltre 200 partecipanti già iscritti per le lezioni aperte di sabato 29 e domenica 30 aprile. Previsioni molto incoraggianti anche per questa 2° edizione.

Novità di questa edizione: durante la performance di domenica 30 aprile ci sarà un intervento danzato da parte di un gruppo di ragazzi disabili.... è stato fortemente voluto da noi del Collettivo e siamo emozionati.





Il nome “COLLETTIVO TERSICORE” traduce questo intento, ponendo al centro la forma del gruppo e non del singolo e riassumendo nel nome della Dea Tersicore il comune denominatore, il punto di partenza e il fine del nostro essere e operare.