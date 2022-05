"The american songbook" con Francesca Bertazzo Hart e Beppe Pilotto

Francesca Bertazzo Hart, voce e chitarra

Beppe Pilotto, contrabbasso



Due musicisti dall'innegabile talento, dotati di una magnifica intesa, Francesca Bertazzo Hart e Beppe Pilotto vantano una collaborazione che dura da più di dieci anni.

Francesca è una delle più importanti cantanti scat italiane, oltre ad essere da tempo una delle più duttili ed apprezzate cantanti venete, virtuosa interprete di standard jazzistici, così come di blues e bossa nova, ma anche un’eccellente chitarrista.



I due artisti spaziano in un repertorio di composizioni originali e di jazz standard, interpretando autori come Ellington, Gershwin, Cole Porter, Monk, Jobim.



Fluido e swingante, il duo si concentra sull’interplay e sull'improvvisazione, facendo leva sulla forte capacità di Francesca, in grado di lanciarsi in assoli dallo stampo tipicamente bebop, accompagnandosi allo stesso tempo con la chitarra.