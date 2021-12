The american songbook @Caffè Caffi

Francesca Bertazzo Hart & Beppe Pilotto di nuovo in concerto a Caffè Caffi, in una serata dedicata ai grandi classici del jazz americano.



Due musicisti dall'innegabile talento, dotati di una magnifica intesa, Francesca Bertazzo e Beppe Pilotto vantano una collaborazione che dura da più di dieci anni. Gli artisti proporranno un repertorio di composizioni originali e jazz standard, interpretando autori come Ellington, Gershwin, Cole Porter, Monk, Jobim. Fluido e swingante, il duo si concentra sull’interplay e sull'improvvisazione, facendo leva sulla forte capacità di Francesca, in grado di lanciarsi in assoli dallo stampo tipicamente bebop, accompagnandosi allo stesso tempo con la chitarra.



Per partecipare, sarà necessaria la prenotazione scrivendo all'email: events@caffecaffi.com oppure prenotandosi in loco presso il caffè. Verrà richiesto il Green Pass in entrata e sarà effettuato il controllo della temperatura prima di accedere all'evento.