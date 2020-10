"The bastard sons of Dioniso" in concerto al Palafenderl di Vittorio Veneto

Venerdì 30 ottobre 2020 appuntamento al PalaFenderl di Vittorio Veneto (TV) con il cantautorato di Caterina Cropelli insieme ai The Bastard Sons of Dioniso.

𝐈𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐨𝐫𝐞 20:30

👉 INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

Nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da Covid19, la partecipazione al concerto è solo su prenotazione.



Prenotati su Eventbrite: https://bit.ly/31ky6W2



Infoline: 329 2777738



THE BASTARD SONS OF DIONISO

Nati come power trio nel 2003, The Bastard Sons Of Dioniso hanno conquistato un apprezzamento via via crescente: sia in forma hard’n’roll (chitarra/basso/batteria), sia in versione unplugged con chitarre acustiche, nel quale ripropongono pezzi originali. Con un disco d'oro alle spalle ("L'Amor Carnale"), il trio dei Bastardi ha avuto la fortuna di suonare nei maggiori festival rock italiani e di essere opening act di artisti importanti come Ben Harper, Robert Plant e Green Day. La loro musica prende spunto dal rock degli anni ’70, con venature hard di matrice zeppeliana e vocalizzi a tre voci che strizzano l'occhio ai Beatles ma anche a Crosby Stills Nash & Young.



CATERINA CROPELLI

Caterina Cropelli nasce a Cles nella primavera del 1996. A tredici anni impara da sola a suonare la chitarra, strumento che non lascerà mai più. Durante gli anni del liceo studia pianoforte e inizia a farsi vedere, e sentire, nei locali delle valli trentine.



Nel 2016 Fedez la sceglie per la sua squadra, le “Under Donne”, a XFactor. Vissuta l’avventura al talent targato Sky, Caterina inizia a scrivere e a comporre il suo repertorio futuribile.



Accompagnata dalla sua chitarra apre i concerti di grandi nomi della musica italiana come Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri.



A giugno 2018 esce il primo inedito dal titolo “Non ti ho detto mai”, primo passo di questo nuovo cammino. Giugno 2019: è tempo di “O2”, con la produzione artistica di Clemente Ferrari (già arrangiatore per Max Gazzè e Fiorella Mannoia) che la accompagna anche al basso, tastiere e synt assieme a Davide Aru alle chitarre, Cristiano Micalizzi alla batteria e Gnu Quartet agli archi.

L’estate di Caterina trascorre piena di impegni sui palchi di diversi festival italiani in compagnia di Simone Cristicchi, Fabio Concato e Max Gazzè. Il 7 dicembre apre le danze a Carmen Consoli al Mart di Rovereto per il Concertone dell’Immacolata, presentando per

l’occasione il suo terzo singolo “Quando”.



Il 27 marzo 2020 pubblica il suo primo disco di inediti su etichetta Fiabamusic e distribuito da Artist First, con la solida firma di Clemente Ferrari agli arrangiamenti. Il videoclip di “Duemilacredici”, il singolo che lancia l’album, interamente realizzato e prodotto dalla stessa Caterina durante il lockdown, supera in poche settimane le 100mila visualizzazioni su YouTube.