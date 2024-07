The Big One - Conegliano una città colorata

Questo progetto parte dalla sinergia con l'Università di Verona messa in atto con il Contamination Lab, gli studenti hanno proposto due progetti, questo è proprio uno di quei due. Il colore sarà il protagonista che vestirà a festa la città di Conegliano. Interessato il centro città dal ponte della Madonna al Cavallino e da via Colombo a via XX Settembre. Musica e colore caratterizzeranno tutto questo perimetro. Una festa che coinvolgerà anche tutti i commercianti che nell'occasione terranno i negozi aperti il venerdì ed il sabato fino alle 23. Una delle grandi sorprese il concerto di Ermal Meta il venerdì sera nella splendida cornice di Piazza Cima, il sabato la Holi (la festa dei colori in centro città) e la domenica Gran Baccano con la quinta edizione degli artisti di strada. Rimane ancora da svelare la grande conclusione della domenica sera. La domenica il centro città ospiterà anche Pompieropoli, Ad Libitum e Il Club Serenissima con le loro auto storiche. Un turista o un visitatore avrà l'occasione di vedere una nuova colorata che "sorride" a tutti coloro che si accingono a godersi la meravigliosa Città del Cima.