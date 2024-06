"The Cameraman", il cult movie con Buster Keaton chiude "Notti Magiche"

Il festival “Notti Magiche 2024” di Mogliano Veneto giunge alla quarta ed ultima serata, giovedì 27 giugno (ore 21.30), introducendo una novità nella programmazione della rassegna ideata dalla compagnia teatrale “Fumo Bianco” con Tema Cultura. Grazie alla collaborazione del Cineforum Labirinto, la Filanda Motta di Campocroce verrà trasformata in un’arena cinematografica estiva per proiettare un cult movie dell’epoca del muto: “The Cameraman” (1928). Il pubblico di cinefili e famiglie riscoprirà un genio del cinema degli albori, Buster Keaton (1895-1966), protagonista della pellicola di 65 minuti, la cui regia fu curata da Edward Sedgwick.

Buster Keaton (pseudonimo di Joseph Frank Keaton) attore, regista e sceneggiatore è stato tra i maestri del periodo del cinema muto classico. “The Cameraman” (noto in Italia anche con il titolo “Io... e la scimmia”) è stato il primo film del grande comico distribuito dalla Metro-Goldwin-Mayer. Considerato uno dei capolavori di Keaton, nel 2005 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati uniti. Nel film l’attore interpreta il goffo fotografo di strada Buster Shannon, che per amore della bella Sally, segretaria del cinegiornale MGM, vende la macchina fotografica e acquista una cinepresa per diventare operatore di cinegiornale. Impresa che non gli sarà facile, costellata da numerose disavventure e dall’incontro fatale con una dispettosa scimmietta.

Per commentare l’azione cinematografica “muta”, sono stati invitati alla Filanda Motta due specialisti del “live” jazz: Roberto Durante alle tastiere e Alessandro Turchet al contrabbasso. La loro colonna sonora renderà ancora più vivida la riscoperta di un capolavoro del cinema che si avvia a compiere il secolo di vita. La serata riserverà agli spettatori anche un lato goloso: dalle 21 apre il bar con pizza offerta da San Marco Ristorazione, prosecco Col Sandago, birra Theresianer e popcorn. L’ingresso, tutto compreso, costa 15 euro.

Fumo Bianco” ha organizzato la rassegna grazie al sostegno del Comune di Mogliano Veneto, oltre a diversi partner di progetto: Hausbrandt; Filanda Motta; H2A – Atelier Home; Gardin Quadri; Ilma Basculanti; Zanella Legnami; Cleaneasy Hinovia Group; Antincendi Marghera; Andrea Lenzini Biciclette; Rui Impianti Sicurezza.

Acquisto biglietti: vendita in loco il giorno dell’evento fino ad esaurimento posti; prevendita online su www.vivaticket.com. Maggiori informazioni :

T. 3513917499 (Giulia), 3920086505 (Filippo). Email segreteria@temacultura.it