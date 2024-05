The Cole Porter Songbook @ Enoteca Vettoretti

I brani più belli e famosi di Cole Porter, compositore americano che, nell’età d’oro del jazz, diede al mondo canzoni straordinarie ancora oggi conosciute e amate dal grande pubblico per la loro freschezza come Night and Day, I’ve Got You Under My Skin, I Love Paris, Love for Sale…



Composte nei primi anni ‘50 per i musical dei teatri di Broadway e per le colonne sonore dei film di Hollywood, le canzoni di Cole Porter sono state interpretate da personaggi famosi come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Grace Kelly e continuano ad essere presenti nei repertori di molti cantanti.



Un concerto emozionante e coinvolgente arricchito da racconti e aneddoti sulla vita di Cole Porter e sui brani che verranno presentati.



Rita Bincoletto: voce

Pasquale Schiavulli: pianoforte

Filippo Tantino: contrabbasso

Tim Smethurst: batteria



?? Oltre alla musica dal vivo, avrai l’opportunità di deliziare il tuo palato con le specialità del giorno e i taglieri di affettati e formaggi di alta qualità.

? Prenotazione consigliata! ? 0438 184 2173 mail: enotecavettoretti22@gmail.com

oppure scrivici un messaggio su Facebook o Instagram ?



