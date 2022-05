In Fondazione Benetton la proiezione del film "The General"

TREVISO SUONA JAZZ FESTIVAL, VIII Edizione



The General, proiezione e sonorizzazione del film



Giulio Scaramella, piano

Luca Colussi, percussioni ed effetti sonori



Avventura, sentimentalismo e comicità sono i tre capisaldi dell’opera proiettata e sonorizzata dal vivo.

Buster Keaton ha dato al cinema almeno una dozzina di autentici capolavori, tutti nei dieci anni che vanno dal 1920 al 1930. Nel 1926, all’apice del successo, l’attore-regista porta sul grande schermo la sua opera maestra: The General, tradotto nella versione italiana in Come Vinsi la Guerra. Il Film è considerato uno dei grandi classici del cinema muto, ove tutto è perfetto: la costruzione della storia, la concreta definizione del carattere del protagonista, la delicatezza dei sentimenti. The General è un vero poema eroicomico, al tempo stesso commovente e divertente, entusiasmante e ironico.



--



Ingresso su offerta, prenotazioni:

info@trevisosuonajazz.it





www.trevisosuonajazz.it