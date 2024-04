The Last Drop of Blood feat. Shawn Lee + Tides live @Mattorosso

Arriva al Mattorosso di Montebelluna (TV) il minitour di 5 date che vede come protagonista il leggendario musicista americano SHAWN LEE.

In questa serata lo vedremo sul palco insieme alla band dark blues veronese THE LAST DROP OF BLOOD di cui è produttore artistico.

In apertura i TIDES, grunge rock band in rapida ascesa che ha avuto, tra le altre, l'occasione di aprire il live di Ben Harper la scorsa estate.

Recentemente insignito del prestigioso disco d'oro britannico per il suo contributo al singolo dei Take That, che ha conquistato oltre 12 milioni di stream e venduto 140.000 copie, SHAWN LEE è una vera icona musicale. La sua carriera straordinaria lo ha visto non solo collaborare con leggende del calibro di Jeff Buckley, Amy Winehouse, Lana del Rey e Robbie Williams, ma anche contribuire in modo significativo alle colonne sonore di videogiochi, film e serie TV di successo come Ocean's 13, C.S.I. Miami e Desperate Housewives.

Una serata imperdibile dalle mille sfaccettature a cui vi consigliamo caldamente di partecipare.



booking@vrec.it