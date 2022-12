All'Inverness Pub il Rock'n Roll e Rhythm & Blues di The Lucky Lucianos

Venerdì 23 dicembre il Rock'n Roll e Rhythm & Blues di The Lucky Lucianos dalle 21:30 al Corner Live dell'nverness Pub di Mareno di Piave.





The Lucky Lucianos; sei cugini dall’America dei sogni di Fred Buscaglione. Con il BIG BEAT degli houserockin’ party della seconda metà degli anni cinquanta, dove gli italiani d’oltreoceano hanno coniato un suono, la vera ed originale HOUSEROCK MUSIC. Il ritmo di Bill Haley, Jimmy Cavallo, Freddie Bell, Dave Appell, ma anche quello britannico di Tony Crombie, dei King Brothers. Senza dimenticare l’impossibile da replicare spettacolo dei Treniers. Aggiungi un goccio di Buscaglione, Bruno Martino e John Foster. Ecco THE LUCKY LUCIANOS. Fortunati, perché suonano musica divertente, per se stessi, per chi ascolta, per chi balla.