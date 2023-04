Secondo appuntamento estivo per "The new social aperitif", il nuovo aperitivo in lingua

"The New Social Aperitif” è il nuovo aperitivo in lingua all’insegna di musica, buon cibo, lingue straniere e tanto divertimento. Un momento di condivisione in cui incontrare persone nuove e parlare in più lingue.



Dopo il successo del primo appuntamento estivo a cui hanno partecipato oltre 70 persone, “The New Social Aperitif” ritorna tra i vigneti dell'Azienda Agricola Moletto di Motta di Livenza per dare il benvenuto all'estate 2023!



· 17 EURO A PERSONA: INGRESSO + OPEN BAR + OPEN BUFFET



L'ingresso è consentito solo previa prenotazione (per voi e per chi vi accompagna), intolleranze ed eventuali allergie dovranno essere comunicate in anticipo al momento della prenotazione.



L'evento è in collaborazione con:



Moletto Società Agricola

Il Mio Gusto



Gallery









Treviso Città & Storie