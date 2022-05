The New Social Aperitif è l'evento social ideato da Gianluca Stival - Consulente e Tutor Linguistico all'insegna di musica, buon cibo, lingue straniere e tanto divertimento in programma Sabato 21 maggio a partire dalle ore 18:00 presso l'Azienda Agricola MOLETTO (Via Moletto 19, Motta di Livenza - TV).



In collaborazione con:

Moletto Società Agricola

Il Mio Gusto

SpritzOne

Treviso Città & Storie

Rose Bianche di Luisa Stival



L'ingresso è gratuito e l’invito è esteso a tutti e a tutte, sarà sufficiente prenotarsi e comunicare eventuali allergie e intolleranze. L'uso della mascherina è obbligatorio nei locali chiusi.



Modalità per prenotazione:





2. Tramite messaggio (SMS, WhatsApp o Telegram) a Gianluca - 346 75 44 965 (indicando i dati dei partecipanti ed eventuali intolleranze / allergie)