The Obscure Music Club | Carnival Discotec

Gli amici del CSO DJANGO chiamano, e noi rispondiamo!

Torniamo a far tremare i muri del dancefloor più alternativo di Treviso, per festeggiare l’ultimo weekend di Carnevale tutti insieme, tutti carichi, tutti mascherati, tutti pieni di energia per ballare scatenati sui ritmi caldi, suadenti ed ipnotici dei residents ZIZAZIZ DJ e DJ MACCA, accompagnati per l’occasione da due ospiti d’eccezione, i DJs LUCA AVERNA e CAMILO MIRANDA, che arrivano direttamente da IBIZA pieni di quei dischetti spumeggianti che solo nell’isola spagnola si possono trovare! Olè!

“…Viva dunque il Carnevale che diletti ci suol dar.

Carneval che tutto vale, che fa i cuori giubilar”

(Carlo Goldoni)

Soundsystem by Bassi Gradassi

Grafica di Jack Torsani

Sabato 18 febbraio CSO Django

Bar e cucina aperti

Porte aperte alle 19.30

Contributo richiesto all'ingresso per gli artisti 7€

DAGHE