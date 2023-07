The Son - Il cinema in Piazza Rinaldi

Martedì 11 Luglio | 21:15 | Piazza Rinaldi



R…estate con Pazzia vi aspetta … al cinema!



? un film imperdibile! La vita di Peter con la compagna Emma e il loro bimbo cambia drasticamente quando l'ex moglie arriva con il figlio adolescente Nicholas, mettendo alla prova le dinamiche familiari.



Le proiezioni si svolgeranno all'aperto presso Piazza Rinaldi! ?



? Prezzo del biglietto:

?? Intero: €6,00 | Ridotto: €5,00



?? In caso di maltempo, le proiezioni si terranno al Cinema Aurora di Treviso



In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



? Non perdere questa occasione speciale!

Visita il sito www.teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023 per acquistare i biglietti online e vedere l'intera programmazione estiva!



Prossimi appuntamenti al cinema all'aperto in Piazza Rinaldi:

Sabato 15 Luglio | Triangle of Sadness



Sabato 22 Luglio | Grazie Ragazzi