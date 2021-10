The Wallà, incontro a "Casa Riese" su street art e riqualificazione urbana

Venerdì 8 ottobre alle ore 20.45 il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X aprirà le porte a tutti i cittadini, per l’incontro “L’arte come strumento di sviluppo sociale ed economico del territorio”.

Protagonisti della serata saranno Giulio Vinaccia, professore ed esperto in design sociale di fama internazionale, gli studenti della Raffles Milano, lo street artist Tony Gallo, gli architetti Gatto, Tonin, Polese e Consolo e il Collettivo BocaVerta, gruppo di professionisti creato per supportare il progetto. A presentare l’incontro la giornalista Lucia Russo de “Il Gazzettino”. Sarà un’occasione ricca di spunti e proposte concrete per The Wallà, progetto di rigenerazione urbana partecipata partito a maggio 2021 e giunto oggi al quarto murales completato. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Riese Pio X e patrocinata da Regione Veneto e Provincia di Treviso, mira a restituire a partire dalla street art nuova linfa al tessuto culturale, sociale ed economico del paese di Vallà.

Le altre novità

La sera stessa, a Casa Riese, sarà aperta al pubblico un’esposizione dei progetti realizzati dagli studenti della Raffles Milano e finalizzati allo sviluppo delle realtà produttive locali. Ai loro lavori si aggiungono le proposte di rigenerazione urbana di Vallà ideate da un team di quattro professionisti: Gatto Tonin Architetti, Elisabetta Polese e Domenico Consolo. Dal giorno seguente l’esposizione sarà collocata in Piazza dei Caduti, a Vallà, per essere accessibile a tutta la cittadinanza. L’ingresso all’incontro è gratuito con l’obbligo del green pass. Si consiglia di prenotare il proprio posto a sedere tramite messaggio al numero 338 2284522.

