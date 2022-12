Thebluesfighters.it in concerto al Corner Live

THE BLUESFIGHTERS.IT

Nel 1992 i Red Devils di Lester Butler pubblicano il loro primo album, King King, registrato live all’omonimo club di Los Angeles. A trent’anni dall’uscita dell’album, definito da USA Today “l’album dal vivo più elettrizzante dell’anno”, nascono i THE BLUESFIGHTERS.IT.

Nata da un’idea di Willy Mazzer, Enrico Crivellaro (nel 97 e 98 chitarrista della band di Lester Butlere in tour negli USA a supporto dell’album “13”), Cristiano Schiabello, Mauro Tolot e Vincenzo Barattin, questa formazione è un omaggio alla band e all’album che hanno segnato in modo indelebile il loro percorso.

L’incontro tra musicisti con un notevole bagaglio di esperienze internazionali, accomunati dalla passione per i Red Devils e soprattutto per il Blues, genera un sound potente e coinvolgente che essi desiderano condividere dal vivo, con un repertorio che oltre ai Red Devils evoca gli stili Blues di Chicago, Texas e West Coast.



Line Up:

Willy Mazzer | armonica e voce

Enrico Crivellaro | chitarra

Cristiano Schiabello | chitarra



Vincenzo Barattin | batteria