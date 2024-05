Theresa Wong e Lorenzo Vitturi ospiti a Fabrica

Mercoledì 15 maggio alle 19:00 Lorenzo Vitturi, fotografo e artista italiano e Theresa Wong, compositrice, violoncellista e cantante americana, saranno a Fabrica per una conferenza e un concerto aperti al pubblico.



Lorenzo e Theresa hanno entrambi iniziato il proprio percorso professionale a Fabrica, rispettivamente nel 2005 e nel 2001.



Lorenzo Vitturi, nato nel 1980 a Venezia, lavora nel campo della fotografia della scultura, attraverso installazioni e performance. Dopo l'esperienza di pittore di scenografie cinematografiche, Vitturi realizza scenografie temporanee e sculture effimere, in studio e sul posto, utilizzando sia materiali organici che industriali. Partendo da luoghi geografici specifici e da incontri con comunità locali, il suo lavoro esplora realtà nascoste e fonde culture diverse, concentrandosi sul movimento di oggetti e persone.



Theresa Wong è una compositrice, violoncellista e cantante attiva nell'intersezione tra composizione, improvvisazione e sinergia di molteplici discipline. I suoi lavori includono "Fluency of Trees" per violoncello solista e voce, presentato in anteprima all'Other Minds Festival nel 2022, "She Dances Naked Under Palm Trees", commissionato dalla pianista Sarah Cahill, e "Harbors", composto in collaborazione con Ellen Fullman, colei che ha inventato il Long String Instrument e scelto come una delle 50 migliori uscite di Wire del 2020. Si è esibita, tra gli altri, al Cafe Oto e il Barbican Centre di Londra, il Fabbrica Europa Festival di Firenze, il Festival di Sydney e The Stone di New York City.



Il concerto di Theresa Wong, intitolato "Practicing Sands", è una raccolta che trae ispirazione dai suoni del mondo naturale e dalle sensazioni della memoria genetica sonora di Wong. Con accordature alternative e tecniche estese, Wong ha forgiato una fusione timbrica di violoncello e voce in una sintesi assolutamente unica. Combinando improvvisazione e composizione e utilizzando l'amplificazione per allargare il vasto territorio dei suoi strumenti, Theresa Wong invita l'ascoltatore a vivere un'esperienza intima attraverso la sua musica. Practicing Sands è stato pubblicato nel 2022 per l'etichetta di Wong, fo'c'sle.



Programma della serata:



Ore 19:00

conferenza di Lorenzo Vitturi



Ore 20:00

Concerto di Theresa Wong



Ingresso libero, senza prenotazione

Lingua: inglese



Fabrica Auditorium

Via Postioma, 54/F



press@fabrica.it