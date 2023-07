Thomas Frank Hopper in concerto a Monastier

Il cantautore e rocker belga per la prima volta in Italia per presentare l'album "Bloodstone".



Giovedì 27 luglio ore 21:00 Il Baretto - Monastier (TV)



Ingresso libero



Il giovane cantautore e chitarrista belga Thomas Frank Hopper arriva per la prima volta in Italia per una serie di concerti.



L’autore di “Bloodstone, definito dalla stampa europea “Un giovane Robert Plant” e “Uno dei talenti rock più promettenti”, si esibirà giovedì 27 luglio a Monastier (TV) presso Il Baretto.



"L’equilibrio tra vecchi valori, non solo quelli del blues che tutti conosciamo ma anche retaggi dei Pink Floyd dell’era ‘Wish You Were Here/Animals’, e sonorità di stampo rock è il maggiore punto di forza di un magnifico album che ha in pezzi quali ‘Come Closer’, ‘Bad Business’ e ‘Savages’ i suoi apici.” - Suffissocore



Thomas Frank Hopper (alias Thomas Verbruggen) è un cantante, cantautore e musicista belga. Una giovinezza passata in Africa, chitarrista specializzato in lapsteel. Esordisce nel 2015 con “No Man’s Land” a cui segue nel 2018 un EP di 4 brani prodotto da Marc Gilson & Olivier Peeters. Il primo album, “Bloodstone”, è uscito nel 2021 in Belgio e licenziato in esclusiva per Italia, Svizzera e San Marino da Vrec Music Label nel 2022. “Bloodstone” è stato prodotto da Hopper e registrato senza click recording, autotune e seguendo l’istinto della musica degli anni Settanta. Nell’album il brano “Bad Business” vede la partecipazione del famoso chitarrista belga Frederic Lani (Fred & the Healers).