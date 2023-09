Tiramisù Day 2023

Sarà una domenica all’insegna della dolcezza e della convivialità quella che aprirà il mese di ottobre e vedrà Treviso elegante palcoscenico per il suo dolce più iconico, il Tiramisù. Nelle principali piazze della Città, dalle ore 9 alle 19 si susseguiranno momenti dedicati alla cultura, alla storia, all’enogastronomia, all’educazione, al gusto, alla valorizzazione del territorio e alla solidarietà.

Fino al tramonto saranno disponibili circa 10.000 porzioni di Tiramisù di Treviso preparate da Dolcefreddo Moralberti srl, mille porzioni Tiramisù espresso MEESOO srl, 5.000 assaggi del Prosecco della Cantina Val D’Oca, assaggi di liquore “Tiramisù di Casa” della Bonaventura Maschio con la possibilità di fare donazioni il cui ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla Fondazione Telethon e ad altre Associazioni presenti attivamente sul territorio.

Alle ore 10 avrà inizio la “PasseggiAMO Treviso” con partenza da Piazzale Burchiellati per compiere un articolato percorso nelle vie del centro di Treviso.

Il Salone del Palazzo dei Trecento diventerà invece il fulcro delle diverse attività della giornata e sarà aperto al pubblico con ingresso libero per partecipare alle varie iniziative.

Torneranno quindi a sfidarsi gli amatori-appassionati nel consueto “Tiramisù di Treviso Challenge”. I quattro finalisti accederanno alla fase di selezione finale del venerdì 6 ottobre della Tiramisù World Cup.

I bambini, invece, potranno giocare a fare i pasticceri nei meravigliosi laboratori realizzati grazie alla presenza delle Lady Chef.

Continua il format della gara dei professionisti. Per vincere il Contest (organizzato in collaborazione con la Tiramisu World Cup) “Il miglior Tiramisù di Treviso” i partecipanti dovranno superare due fasi: la prima prevede la raccolta del maggior numero possibile di like dai propri clienti che dovranno valutare la loro preparazione di tiramisù sulla piattaforma digitale della TWC; la seconda fase prevede che i sei “tiramisù-maker” più votati della prima fase accedono alla Finale che sarà disputata l’8 dicembre in occasione della “Mostra del Radicchio”.

Fra le novità più importanti di questa edizione c’è la prima sfida dei Sindaci. Dalle ore 10 alle ore 11.30 i primi cittadini della Marca (e non solo), si sfideranno al “Miglior Tiramisù di Treviso dei Sindaci” una gara all’insegna di una dolce competizione.

Inoltre, in Piazzetta Aldo Moro, tornerà il MEESOO, originale e gustosissimo Tiramisù di Treviso espresso: per l’occasione ci sarà un gazebo allestito per la distribuzione del dolce composto all’istante per il consumo.

Veneto Imprese Unite sosterrà l’evento del Tiramisù Day 2023 con diverse iniziative che dureranno tutta la settimana, iniziando con il Tiramisù Day per finire con l’evento Word Cup e definire quindi per la prima volta la settimana del “Tiramisù di Treviso”.

E ancora: ad ogni concorrente della 6^ Tiramisù Challenge sarà consegnato un’originale premio di partecipazione creato appositamente per l’occasione; ci sarà un regalino speciale per i bambini che parteciperanno ai laboratori di Tiramisù di Treviso e alla passeggiata per Fondazione Telethon; concorsi selfie per le vetrine a sfondo tiramisù di Treviso, alle postazioni Tiramisù di Treviso e alla vetrina più bella che saranno in essere per tutta la settimana successiva. Le foto dovranno essere pubblicate su Instagram con l’hashtag #viutiramisu23. Per i vincitori, che saranno contattati sui social domenica 8 ottobre, tante sorprese da condividere.

PROGRAMMA (tutti i dettagli su https://tiramisudaytreviso.it/):

Nelle quattro principali piazze di Treviso (Loggia dei Cavalieri, Loggia Palazzo dei Trecento, Piazza della Borsa e Piazza dei Signori) dalle 9.30 alle 10 gli amatori del Tiramisù di Treviso potranno consegnare alle postazioni delle giurie i dessert che si sfideranno nel Challenge.

Alle ore 10 in Viale Burchiellati partirà la camminata “PasseggiAmoTreviso”. Un itinerario ad anello sul tema della “Treviso Città d’Acque” che porterà i partecipanti, nelle varie postazioni, a degustare l’originale Tiramisù di Treviso e farà scoprire le bellezze e la storia di Treviso. Durante la passeggiata, infatti, ci saranno degli accompagnatori che forniranno brevi cenni storici su alcuni punti del percorso. La Passeggiata si concluderà sempre in Viale Burchiellati alle ore 12.30 con un piccolo rinfresco e simpatiche sorprese.

Dalle 10.30 alle 11.30 presso la Loggia di Cavalieri, ci sarà il saluto e l’accoglienza ai Sindaci che si sfideranno nella 1^ edizione del contest “Miglior Tiramisù di Treviso dei Sindaci”.

Dalle 11.30 alle 12.00 ci sarà il giudizio della Giuria e la premiazione del Vincitore e il saluto ai Sindaci partecipanti.

Nelle piazze, dalle ore 14 alle 18 i bambini potranno partecipare ad un laboratorio e preparare il loro primo Tiramisù con la ricetta originale di Treviso seguiti dalle Lady Chef.

Nel salone del Palazzo dei Trecento, dalle 14.30 alle 15.30 la gara tra gli appassionati entrerà nel vivo e verrà decretato il vincitore del “Tiramisù Challenge” edizione 2023; dalle 15.30 alle 16:30 sarà possibile assistere ad una conferenza dove l’Accademia del Tiramisù racconterà storie inedite legate al dessert più famoso del mondo; dalle 16.30 alle 18.30 ci sarà la rappresentazione storica e la sfilata delle Miss Tiramisù. Un viaggio nel tempo tutto al femminile dalle origini ai giorni nostri. Una narrazione in movimento del Tiramisù in rosa: una rievocazione storica con modelle e abiti d'epoca della storia rosa del Tiramisù a Treviso.

Alle 19 la giornata più dolce dell’anno si chiuderà, dando l’appuntamento a tutti all’anno prossimo.

Partner del Tiramisù Day sono: Comune di Treviso, Assocuochi Treviso, Coordinamento Fondazione Telethon Treviso, Accademia del Tiramisù, Rotaract Treviso, Leo Club Treviso, Scuola Dieffe Valdobbiadene. Latteria Soligo, Dersut Caffè, Eurovo, Forno Bonomi, Theo Cacao.

Presentatrice della giornata sarà Anna Maria Pellegrino, Accademica della Cucina Italiana e autrice del programma televisivo Geo, Rai3, mentre Tiziano Taffarello, fondatore dell’Accademia del Tiramisù di Treviso, sarà il moderatore del dibattito culturale che si terrà presso il salone del Palazzo dei Trecento.

Tiramisù per tutti. Domenica 24 settembre si è tenuta invece la prima edizione del “TiramisùPER”, una domenica fortemente voluta dagli organizzatori per focalizzare il tema di due importanti problematiche della salute legate all’alimentazione e che oggi si stanno manifestando in modo sempre più importante: celiaci e lattointolleranti. Porre l’attenzione su questi temi diventa una delle peculiarità indispensabili per un istituto di formazione sulle tecniche e scienze della ristorazione. Ecco perché l’Istituto Alberghiero DIEFFE di Valdobbiadene ha voluto creare questo evento, al quale ne seguiranno altri, coinvolgendo gli studenti e i normali cittadini, nella splendida cornice delle Colline di Valdobbiadene. Ecco i vincitori, a cui verrà consegnato il premio domenica in occasione del Tiramisù Day di Treviso. 1) categoria cittadini: Bruno Fontanelle (primo classificato), Alberto Antiga (secondo classificato), Camilla Sordina (terzo classificato). 2) categoria cittadini: Davide Crivellari (primo classificato), Jessica Barbosa De Menezes (seconda classificata), Pietro Nervo (terzo classificato).