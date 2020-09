Annullato il quarto Tiramisù Day Treviso del 4 ottobre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’emergenza Covid-19 ha impattato in modo sensibile e radicale la nostra vita sociale. Siamo ancora in una fase di assestamento ed il crescere dei contagi di quest’ultimo periodo ci ha portato a decidere con rammarico l’ANNULLAMENTO del quarto Tiramisù Day di Treviso previsto per il 4 ottobre 2020. Per noi la sicurezza dei nostri volontari, la sicurezza dei nostri sponsor e la sicurezza di tutte le persone che a decine di migliaia ogni anno vengono ad assaggiare il Tiramisù Di Treviso nel cuore della città dove è nato, ha la priorità. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, le associazioni partner (Assocuochi Treviso e Telethon), gli sponsor che ogni anno credono in questa manifestazione e tutti i volontari che con il loro entusiasmo già da mesi erano impegnati nell’organizzazione dell’evento. Tutto questo non ci deve sconfortare, ma dare invece nuova energia per continuare a lavorare ad iniziative che hanno come fine il dolce più amato dagli italiani, ma anche da tutto il mondo. Il nostro Tiramisù di Treviso. È una promessa, ci rivediamo nel 2021.