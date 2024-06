La prima edizione di "Tobagi Festival"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Due serate di musica e sano divertimento, ad ingresso libero e gratuito, senza la necessità di prenotazione. Venerdì sera 28 e sabato 29 giugno la centrale piazza Tobagi a San Biagio di Callalta si riempirà di musica e canzoni con la prima edizione del “Tobagi Festival”. Un evento estivo organizzato dalla Pro Loco con il supporto del Comune di S. Biagio. La prima serata, venerdì 28 giugno, sarà animata da “Radio Piterpan Impatto”, rivolta soprattutto ad un pubblico giovane insieme ad E-lisa, Fedro, Stefy e De Cicco. Un’esperienza multisensoriale, che unisce la musica più in voga del momento con un’ambientazione spettacolare, con show di luci e colori. Lo spettacolo inizia alle ore 21. Nella seconda serata, sabato 29 giugno, pensata per un pubblico più adulto, si esibirà “Ascolta Pooh tribute band” in occasione del “Tour Ascolta20”, per festeggiare i 20 anni di attività del gruppo. Inizio del concerto alle ore 21.30; oltre alle canzoni, sarà uno show coinvolgente, con tante immagini e video. In entrambe le sere sarà operativo uno stand gastronomico, oltre ad alcune proposte di truck food. "Come Amministrazione comunale siamo molto felici di questa manifestazione estiva, perché sarà un'occasione unica di socializzazione e divertimento, per tutte le fasce d'età" - commenta la sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon. "Con il ‘Tobagi Festival’ siamo riusciti ad avere per la prima volta due serate consecutive di musica in piazza, grazie all’esperienza e alla dedizione della Pro Loco di San Biagio, che ringraziamo fin d'ora per l'impegno. Fra le nostre promesse del programma elettorale, c'era quella di rivitalizzare piazza Tobagi creando eventi culturali e di intrattenimento, come fu lo scorso anno con il teatro e la musica lirica, qualche settimana fa con lo sport in piazza con Giro-E, ora con la musica di questa prima edizione del Festival. Il nostro è un impegno costante che dimostriamo giorno dopo giorno con fatti concreti e lavorando in squadra con le realtà del territorio”.