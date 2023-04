Tolone-Benetton, ecco dove vedere la partita di Challenge cup in città

Osteria Tocai, locale storico nel cuore di Treviso, sito in Piazzetta Lombardi, si prepara all’appuntamento più atteso della storia recente del Benetton Rugby: la semifinale di Challenge Cup 2022/2023, domenica 30 aprile alle ore 13.30, i Leoni disputeranno contro i francesi di Tolone, quindi schermi accesi e occhi puntati! Il Tocai, dal 2023 segue tutta la programmazione sportiva della Benetton Rugby e ogni mese, nella pagina Instagram vengono pubblicate le partite giocate dei biancoverdi. E’ possibile prenotare un tavolo per assicurarsi il posto fronte schermo (il locale dispone di 4 maxi televisori) contattando il n.0422/422321 e presentando la tessera abbonamento, quella del tifoso, o la fidelity card, si ha diritto a un 10% di sconto sulla consumazione. Tocai vi aspetta numerosi, per la finale di questa importante competizione europea, e per tutti gli eventi successivi in programma con la Benetton Rugby.