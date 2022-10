Tonutti Label Tour Tappa Uno: ecco la microfiera itinerante degli operatori del wine packaging

La suggestiva location di Castelbrando a Cison di Valmarino è stata scelta per la seconda tappa del Tonutti Label Tour, la microfiera itinerante degli operatori del wine packaging, rivolta alle cantine vitivinicole e agli studi grafici del Nord Est Italia. L’evento si terrà lunedì 17 ottobre a partire dalle ore 14.30. La nuova edizione segue la Tappa Zero del 2021 di Marsala che ha riscosso un enorme successo da parte del settore vitivinicolo siciliano.

Promossa da Tonutti Tecniche Grafiche Spa, storica azienda friulana specializzata nella stampa di etichette per il mercato del vino, degli spirits e del food &beverage in genere, ha come partner prestigiosi brand del wine premium packaging: UPM Raflatac per la carta, Luxoro per le lamine, Vinolok per le chiusure in vetro e il Gruppo Saida per il vetro.

Momento centrale dell’evento sarà lo speech del prof. Luca Fois, docente di design al Politecnico e POLI.design di Milano, coadiuvato dall’esperta in comunicazione del vino Silvia Baratta, dal titolo “Design for wine: nuovi scenari, nuove soluzioni”. Al termine, gli ospiti avranno modo di incontrare gli sponsor toccando con mano le principali novità di settore del momento.

“In un periodo storico molto complesso dal punto di vista economico per l’indisponibilità delle materie prime e l’aumento dei costi, sommati ad una globale incertezza politico sociale, fare rete e incontrare il cliente con un evento di prossimità risulta una strategia vincente; lo abbiamo visto in Sicilia lo scorso anno e, date le numerose risposte e iscrizioni in corso, ci aspettiamo lo sia nuovamente qui in Veneto” afferma la dott.ssa Maria Teresa Tonutti Ceo di Tonutti Tecniche Grafiche Spa.