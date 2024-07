Tony Esposito e Teresa De Sio - Suoni di Marca 2024

Orario non disponibile

Quando Dal 20/07/2024 al 20/07/2024 Orario non disponibile

Uno degli appuntamenti fissi che Suoni di Marca propone puntualmente ogni anno è quello con la musica napoletana. Sabato 20 luglio le Mura di Treviso si tingono di azzurro e di mille altri colori tra le note di Tony Esposito e Teresa De Sio. Un doppio set all’insegna del suono partenopeo che recupera la tradizione e si mescola con timbri da tutto il mondo. Due artisti che nel corso delle rispettive carriere si sono incrociati e hanno viaggiato portando sempre con sé quelle sonorità tipiche del capoluogo campano, fatte di scambi e rimandi ma fortemente radicate e inconfondibili. Teresa De Sio porta sul palco un set acustico accompagnato dalla chitarra di Sasà Flauto e che ripercorre i punti salienti di una carriera cinquantennale. Carriera fatta di lunghe tournée, ricerca e oltre trenta pubblicazioni di cui vanno menzionate la raccolta Voglia ’e turna’ (1992) la cui title-track rappresenta la punta di diamante di questa vasta discografia, e gli album Africana (1985), che vede la partecipazione di Brian Eno, e Un libero cercare (1995), per cui collaborano anche Fabrizio De Andrè e Fiorella Mannoia. Tony Esposito è un’altra leggenda del neapolitan sound, attivo anche lui dall’inizio degli anni Settanta tra il suo lavoro da solista e quello di percussionista per artisti del calibro di Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Edoardo ed Eugenio Bennato, Francesco Guccini e i concittadini Pino Daniele, Tullio De Piscopo e James Senese. Per l’occasione di questo nuovo tour, il musicista celebra i quarant’anni del suo maggiore successo: Kalimba de luna, contenuta nell’album Il grande esploratore (1984).