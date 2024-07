Top of the years - Subconscio Festival

?SABATO 13 LUGLIO?

?TOP OF THE YEARS?

“Dagli Anni '80 Agli Anni 2000”

? INGRESSO LIBERO ?

?Siamo entusiasti di presentarvi un evento musicale straordinario, un viaggio attraverso le decadi, da un'epoca all'altra, che omaggia la musica e le culture popolari, dagli anni '80 arrivando fino agli anni 2000, catturando i momenti più iconici di ciascun decennio?

L’unico dance show, che offre uno spettacolo senza pause, con l'alternanza di musica mixata dal DJ e performance con cantante DAL VIVO, tutto contornato da una CREW di ballo che creerà coreografie con abiti e costumi, rappresentanti i 3 decenni musicali più belli di sempre.

??In regalo ai più fortunati, i gadget ufficiali dell’evento???

??Cominciamo questo viaggio nel tempo, esplorando le sfumature delle epoche passate, come se fossimo archeologi di un tempo che fu??

?LUOGO

SubConscio Festival, Conscio Di Casale Sul Sile (Tv)

Vi aspettiamo ?

______________________________________________

?Official Partner

- Immobilstory, Agenzia Immobiliare

?Official Accessories Partner

- Fdreams, Piccoli Sogni Da Indossare



- Radio Stereocittà Fm 95 | DAB