Torna il torneo di basket "GD Dorigo" per squadre di Serie C

Il Palasport di Pieve di Soligo apre ufficialmente le porte alla stagione sportiva 2022-2023 con la quarta edizione del torneo quadrangolare di pallacanestro "GD Dorigo" per squadre di Serie C, in programma dal 22 al 24 settembre 2022. Il quadrangolare pievigino quest'anno onorerà i 50 anni di attività dell'azienda della famiglia Dorigo, nata nel 1972 con il fondatore Guido e oggi diretta anche dai figli Omar e Gianmaria, da cinque anni main sponsor del Basket Pieve '94.

Dopo i successi dei locali nel 2018 (allora allenati da Filippo Osellame), della Texa Roncade di Fabrizio Geromel nel 2019 e del Basket Montebelluna nel 2021 (con il secondo successo personale di coach Osellame), quest'anno si contenderanno il trofeo "GD Dorigo" i padroni di casa e il Team Riese (prima semifinale giovedì 22 settembre, ore 20:30), New Basket San Donà e TC Contract Montebelluna (seconda semifinale venerdì 23 settembre, ore 20:30), con finali sabato 24 settembre (terzo posto alle 18:00 e primo posto alle 20:15).

Banco di prova intenso, dunque, per il GD Dorigo Pieve di coach Davide Brecciaroli (prossimamente al via della Serie C Silver), atteso da tre squadre di categoria superiore: il Team Riese di Filippo Campagnolo, il New Basket San Donà di Silvio Coassin e il TC Contract Montebelluna di Osellame parteciperanno al campionato di Serie C Gold e sono tutte e tre reduci dai play-off di categoria della scorsa primavera, poi vinti dal Guerriero Padova sulla Calorflex Oderzo. Come da tradizione, il quadrangolare "GD Dorigo" gode del patrocinio del Comitato regionale Veneto della FIP e del Comune di Pieve di Soligo e disporrà di ingresso libero.