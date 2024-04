Torneo di Burraco solidale - 1^ edizione

Una giornata di divertimento e solidarietà, dove ogni carta giocata sarà un gesto d'amore per chi ha bisogno. E’ la prima edizione del “Torneo di Burraco solidale” che si svolgerà sabato 20 Aprile 2024 presso il Centro Servizi per Anziani di “Villa delle Magnolie”, in Via Giovanni XXIII, 9 a Monastier. L'iniziativa, organizzata con passione e impegno da un gruppo di volontarie di Around Us Onlus, promette divertimento, competizione e, soprattutto, la possibilità di fare del bene.

L'appuntamento è fissato per le ore 14.30 per l'accreditamento, mentre il via al torneo sarà dato puntualmente alle ore 15.30. L'atmosfera sarà arricchita da un ricco buffet che delizierà i partecipanti, offrendo un momento di condivisione e relax. Il Torneo di Burraco non è solo un'occasione per mettere alla prova le proprie abilità di gioco, ma anche per contribuire a una nobile causa. Infatti, il ricavato dell'evento andrà interamente a sostegno di Around Us, onlus che opera dal 2012 per migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle famiglie in Sierra Leone.

Fondata da un gruppo di trevigiani, tra cui numerosi medici volontari, Around Us Onlus si impegna concretamente sul campo attraverso donazioni dirette che garantiscono un sostegno tangibile alle comunità più bisognose. Le attività dell'associazione includono missioni sanitarie, assistenza per la malnutrizione infantile e progetti di integrazione sociale, come la squadra di calcio per ragazzi amputati.

“Speriamo di avere numerose adesioni perché contiamo di ripeterlo annualmente - commenta Pina Annibali, una delle organizzatrici e volontaria di Around Us Onlus - Invitiamo tutti a partecipare per divertirci, conoscere questo splendido contesto di Villa delle Magnolie e soprattutto sostenere una causa così preziosa".

La quota di iscrizione al “1° Torneo di Burraco Solidale” è di 20 euro e include non solo la partecipazione al gioco, ma anche la possibilità di vincere ricchi premi e un omaggio per tutti i partecipanti. Per prenotare il proprio posto è necessario contattare Pina, Paola o Arcangela ai numeri 347 019 5701 - 347 2225936 o 335 5304979 entro martedì 16 Aprile 2024.