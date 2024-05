A coronamento di una stagione agonistica intensa, nella quale il Villorba Rugby ha confermato il proprio ruolo di società tra le leader nel panorama del rugby italiano, forte di una squadra in serie A maschile e una ai vertici del campionato Serie A Elite femminile, grazie alla partnership con il Centro Commerciale Panorama di Villorba, la società villorbese organizza per domenica 2 giugno sui propri campi (adiacenti il Palaverde) il Torneo “Centro Commerciale Panorama Villorba” riservato alle squadre under 18.



La competizione da quest’anno è intitolata al Centro Commerciale Panorama di Villorba, che consolida anche sotto il punto di vista sportivo il proprio legame con il territorio: “Poter sostenere l’impegno e le ambizioni dei giovani sportivi – spiega Monica Milani, direttrice della Galleria del Centro Commerciale Panorama di Villorba – significa contribuire ad assicurare loro una crescita sana e valori solidi. Da diversi anni supportiamo in molti modi le realtà sportive del territorio e siamo felici di essere al fianco della comunità anche con questa iniziativa”.



Si tratta di un evento atteso nell'ambito del rugby giovanile del Veneto, capace di polarizzare le attenzioni di molti titolati club della regione. Oltre a quella dei padroni di casa, saranno di scena, infatti, le formazioni di Paese, Bassano, Montebelluna oltre una formazione mista denominata Barbarians, frutto della collaborazione tra Villorba e Paese.



Il Torneo “Centro Commerciale Panorama Villorba” rinverdisce i fasti dell'antico Torneo Marchiol che per tradizione si è svolto per parecchi anni a settembre a Villorba. Di quelle tante edizioni ripropone con attualità la forza del movimento giovanile della società gialloblù, che può contare su centinaia di giocatori dagli under 6 agli under 18 fino alle prime squadre.



Particolare attenzione va a questa edizione (le partite inizieranno alle ore 16.00 per concludersi con la premiazione verso le 19.30) perché capace di mettere sotto la lente molti ragazzi che, in tutte le società partecipanti, ambiscono ad un posto nelle squadre maggiori. Garantendo fin d'ora un buon tasso tecnico e molto agonismo.

L'Omar Villorba (squadra che milita nel campionato maschile di serie A e che quest'anno da neopromossa ha conquistato il diritto di partecipare anche per la prossima stagione a tale categoria) del resto ha già fatto scendere in campo in serie A molti ragazzi che saranno i protagonisti del torneo di domenica. In una logica di ricambio e di valorizzazione dei giovani in prospettiva.



“Siamo particolarmente lieti – spiega il presidente del Villorba Rugby Mirko Piccolo – che il Centro Commerciale Panorama di Villorba abbia voluto da quest'anno la titolazione di questo importante appuntamento giovanile, che metterà in campo per questa edizione oltre 120 atleti. È il segno preciso dell'attenzione allo sport villorbese, alla nostra società e al rugby che a Villorba ormai non va più scoperto. La crescita esponenziale dei praticanti (sono oltre 400!) e l'ampliarsi delle strutture sportive a loro disposizione, con molti campi di gioco anche illuminati, sono la ragione per la quale gli sponsor di spessore come il Centro Commerciale Panorama Villorba ci sostengono con entusiasmo. Creando nel suo caso un legame che dura ormai da diversi anni”.



Info: sul sito https://www.centrocommercialepanoramavillorba.it/