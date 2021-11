Il circolo damistico "Il Pezzo Sovrano" asd di Ponzano Veneto organizza un torneo di natale di dama italiana per bambini e ragazzi dai 07 ai 14 anni, anche non tesserati.



Il torneo si terrà domenica 12 dicembre alle ore 15:00 presso la "CASA DEI MEZZADRI"

in via dei Bersaglieri a Paderno di Ponzano Veneto.



La gara sarà condotta nel rispetto della normativa COVID vigente e verrà diretta dall'arbitro FID ( Federazione Italiana Dama) Renato Cervellin.



Per info ed iscrizioni: Lucia 3497376449, e.mail ilpezzosovranoasd@gmail.com