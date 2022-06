"Torototela Torototà" - Rassegna estiva di teatro per famiglie

Dove Indirizzo non disponibile Zero Branco

Riparte quest’anno il Torototela Torototà, la rassegna estiva di teatro per famiglie organizzata da Zelda Teatro con il contributo e la collaborazione del Comune di Preganziol. La rassegna si tiene durante il mese di luglio 2022, con un programma artistico arricchito di collaborazioni e attività e con un rinnovato spirito di collaborazione con il territorio. La prima novità di quest’anno è l’ANTEPRIMA presso la gelateria e cicchetteria El Barco di Ca’ Donadel di Mogliano Veneto, che si terrà giovedì prossimo 30 giugno 2022 alle ore 21.00. L’ospite sarà Fausto Giori con DEMENZIO, un personaggio eccentrico e demenziale, che ha come unico obbiettivo amare il suo pubblico regalando la sua gioiosa presenza. Uno spettacolo per tutti, originale e unico nel suo genere, carico di meraviglia e ingegno. Nel pomeriggio sarà possibile?prenotare la visita in fattoria didattica.

La tradizionale rassegna itinerante del TOROTOTELA TOROTOTÀ inizierà quindi a Preganziol dal 5 luglio, ogni martedì e venerdì fino al 26 luglio, animando quartieri e piazze con spettacoli teatrali di ogni genere. Le compagnie ospitate arrivano dal Veneto ma non solo: Giorgio Gabrielli (Mantova), Febo Teatro (Padova), Stivalaccio Teatro (Vicenza), Teatro Telaio (Brescia), Melarancio (Cuneo), Francesca Zoccarato e Mateo Curatella (Varese), Antamapantahou (Grecia).

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 e saranno anticipati, a partire dalle ore 18.00, da laboratori e attività per bambini a cura delle Associazioni del territorio, della Biblioteca Comunale con le staffette del progetto Qui si legge e da Zelda Teatro con Libricina. Sarà inoltre possibile usufruire di uno spazio picnic attrezzato con panche e tavoli e in alcune serate di un food truck. Saranno inoltre attive delle convenzioni con degli esercizi da asporto della zona.

Il programma è arricchito da due nuovi appuntamenti che si terranno il primo e il 21 luglio con il MINI TOROTOTELA: delle divertenti incursioni letterarie che permetteranno a bambini e famiglie di scoprire delle particolarità del territorio: la trasformazione di un ceppo in scultura di legno, e Casa Sole: una casa di accoglienza che consente a persone svantaggiate di diventare autonome.

L’ultima novità del 2022 sarà l’EXTRA TOROTOTELA che dal 28 al 31 luglio ospiterà il CIRCO PATUF con la loro ultima nuova produzione, per far sognare grandi e piccini all’ombra dello chapiteau.

Programma e prenotazioni su:

https://www.zeldateatro.com/news/torototela-torotota-2022/