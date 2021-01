Un’appuntamento serale dedicato ai dolci casalinghi, quelli semplici e veloci da fare, e buoni da mangiare. Quelli che un morso e sei felice di iniziare la giornata…

Senza aver bisogno di particolari competenze di pasticceria, ci approcceremo con la nostra cuoca bolognese Angela Maci in questa lezione zuccherina, dove impareremo a imbastire questi tre dolci: la torta di carote, la torta di nocciole super light e la torta di mele.

Un mini corso di cucina imperdibile per i più golosi, per prendere per la gola voi stessi e i vostri cari!



TORTE CASALINGHE

Online Cooking Class con Angela Maci

Mercoledì 10 febbraio 2021, in diretta Zoom dalle ore 19.30

