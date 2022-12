Tortuga x Ukraine - Evento di beneficienza di musica elettronica

Tortuga vuole ringraziare tutta la comunità trevigiana per il successo ottenuto durante nostri primi mesi di vita grazie alla folta partecipazione agli eventi organizzati finora, così il nostro staff ha deciso che aprirà le sue porte il giorno e la notte di Natale per un evento di beneficenza con una line up incredibile.

Il 100% del ricavato dalle offerte di ingresso sarà devoluto per sostenere la situazione di emergenza in Ukraina.

Line Up

Noizar b2b Borys (Ukraine)

Junki Inoue (Japan)

ERIS (Germany)

Alberto Gerardi

Yaar Ku

Gabro

Corra DN

Mark Gregor

Mark Anthony

Spaghetti Disco

Pizi

Tibe

Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti, agenzie e organizzazioni che volontariamente ci stanno aiutando ogni giorno ad organizzare questo evento che ci permette di aiutare chi ha davvero bisogno in questo momento.

Ingresso riservato ai soci del circolo TPT APS.