Tour a cavallo passeggiando immersi nella natura

? Sei un amante degli animali e della natura? Allora ti portiamo in una piccola oasi immersa nel verde per poter trascorrere piacevoli momenti a stretto contatto con la natura e con i nostri splendidi animali, ti piacerebbe l’idea? Ecco subito i dettagli!



?Questa magnifica esperienza è organizzata da un’associazione sportiva che si cura di pianificare attività di avvicinamento al cavallo, lezioni di equitazione e possibilità di passeggiate a cavallo nel territorio per principianti ed esperti. In periodi meno caldi, poi, possono anche essere organizzate gite di trekking a cavallo di uno o più giorni. Tutte le attività vengono progettate con un amore davvero grande verso questi animali stupendi.



?Inoltre, c’è tantissimo divertimento anche per i bambini! Sì, perché la pony Nocciolina, le asinelle Trilly e Viola insieme a tutte le caprette sono pronte ad accoglierli per fare tante esperienze di avvicinamento, cura dell’animale e battesimo della sella.



?In questa particolare avventura di cui ti stiamo parlando, una volta giunto nella sede della fattoria, potrai avvicinarti a questi maestosi animali con una splendida passeggiata a cavallo. C’è più di un’opzione: la passeggiata di un’ora o prolungata, ovvero di due ore, attraversando luoghi suggestivi in Cison di Valmarino, un comune in provincia di Treviso, denominato uno dei borghi più belli d’Italia, che dal 2019 si fregia della Bandiera Arancione conferita dal Touring Club italiano che simboleggia la qualità turistico-ambientale.



?Sarà una bellissima esperienza che potrai portarti sempre nel cuore ed è adatta sia per gli esperti, quindi chi ha già esperienza di equitazione che per chi si vuole avvicinare a questo meraviglioso mondo. Ritorneremo, poi, al punto di partenza in sella ai nostri cavalli.







? Luogo:



Località Caneve de Ronch, 6, Cison di Valmarino, TV, Veneto, Italy



? Durata:



1 ora OPPURE 2 ore



? Costo:



1 ora € 40,00 a persona



2 ore € 60,00 a persona



??La quota comprende:



Avvicinamento al cavallo + Piccola introduzione di messa in sella + Passeggiata nella natura + Organizzazione tecnica



? La quota non comprende:

Tutto ciò che non è stato precedentemente specificato

? Lingua:



Italiano



?Tour personalizzabile:

Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento



? Condizioni importanti:

– non si accettano le prenotazioni avvenute in maniera diversa e prive della nostra conferma;

– la guida aspetta i Clienti al meeting point prestabilito nell’orario prestabilito, le persone che non si presenteranno al meeting point all’orario concordato perderanno l’escursione.



Pagamento:



Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.



Penale:



Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.