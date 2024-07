Tour guidato dei colli di Conegliano e Refrontolo con visita in vigneto e degustazione

Sabato 6 Luglio Peekaboo E-bike in collaborazione con la Cantina Moretvini di San Pietro di Feletto organizza un tour guidato dei colli di Conegliano e Refrontolo, a cui seguirà una degustazione guidata dei vini della cantina.



Il tour comprende:

- noleggio e-mtb modello Trek o Thok

- guida certificata

- visita guidata in vigneto

- degustazione accompagnata da alcune specialità locali

€85 a persona



Programma:

Ritrovo presso la Cantina Moretvini - Via Condel, 2A, 31020 - San Pietro di Feletto (TV)

- ritrovo ore 9:00

- partenza prevista ore 9:15

- rientro in cantina ore 12:15 circa

- visita e degustazione ore 12:30

- conclusione ore 14:00 circa



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 347 521 9169 | peekabooebike@gmail.com