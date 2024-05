Tour eccellenze venete

Il Tour delle Eccellenze Venete 2024 del Food & Wine arriverà lunedì 27 maggio a Pieve di Soligo ad impreziosire la Criterium Cycling Stars. La sesta edizione del Festival della Cucina Veneta ha – infatti - progettato un’esperienza culinaria itinerante per promuovere l’eccezionale offerta enogastronomica della Regione Veneto.



Un vero e proprio AperiVeneto patrocinato dalla Regione del Veneto che andrà in scena il 27 maggio a Pieve di Soligo in occasione della Criterium Cycling Stars con nuove gustosissime novità, prima di uscire dal Veneto a luglio in direzione Ancora il 6 luglio all’Ulisse Fest Festival Internazionale del turista delle guide Lonely Planet!