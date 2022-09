"Torniamo alla Costituzione": ecco il tour elettorale del fotogiornalista Giorgio Bianchi

Fa tappa a Treviso, giovedì 15 settembre, il tour di Giorgio Bianchi, il fotografo documentarista considerato tra i massimi esperti della questione Donbass, candidato al parlamento per Italia Sovrana e Popolare. A partire dalle 20.30, in Piazza Borsa, l’appuntamento sarà , oltre che con lo stesso Bianchi, con il giornalista economico Gilberto Trombetta, l’imprenditore Devis Bonaldo e con l’analista politico Davide Rossi, che modererà il dibattito. Quello di Giorgio Bianchi è un percorso di ascolto che, partito dalla Sicilia si è dipanato in tutta Italia allo scopo di comprendere davvero, stando in mezzo alle persone, quali siano le loro necessità per trovare quelle risposte che la politica ha sempre omesso di dare.

“Dopo due anni di pandemia e restrizioni - spiega Giorgio Bianchi -, ai quali si sono aggiunte le ripercussioni di una guerra le cui ragioni profonde non sono mai state indagate dalla stampa nazionale, i cittadini hanno bisogno di qualcuno che si assuma la responsabilità di portare in parlamento le loro istanze e le loro legittime rivendicazioni. Il mio obiettivo è esattamente questo: divenire il portavoce in Parlamento di queste voci inascoltate: piccoli imprenditori che tra chiusure forzose in lockdown e costi dell’energia incontrollabili sono sull’orlo del fallimento; persone spaventate dall’obbligo vaccinale e dagli esiti imponderabili di un vaccino sviluppato con grande fretta e senza le necessarie tempistiche di sicurezza. Uomini e donne che in questi anni sono stati messi ai margini della vita e del lavoro, costretti all’angolo da iniziative irragionevoli e discriminatorie. Questi cittadini hanno diritto a venire rappresentati perché la violazione dei loro diritti è la violazione del diritto di ciascuno di noi. E laddove cadono i diritti cadono i principi democratici. Il mio impegno, quello per cui ho scelto di aderire al progetto politico di ISP candidandomi per il Parlamento, è impedire la deriva antidemocratica che ha preso il nostro Paese. Per farlo giro l’Italia raccogliendo testimonianze che confluiranno nei punti della mia agenda di parlamentare”.