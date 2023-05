Tour "Finchè c'è Prosecco c'è speranza!"

Camminiamo nel cuore delle colline del Prosecco DOCG percorrendo un tratto del famoso anello del Prosecco!



Ti porterò ad ammirare il particolare paesaggio scosceso della collina del Cartizze, una zona ristretta ad appena 107 ettari circa dove si produce una produzione limitata di Prosecco Superiore di Cartizze.



Ci troveremo nella località di San Pietro di Barbozza, Valdobbiadene nel cuore della viticoltura “eroica” per una passeggiata panoramica dove ti racconterò la storia e tante curiosità di questo territorio recentemente nominato Patrimonio dell’Unesco.



Ovviamente non poteva mancare la degustazione del Prosecco e del Cartizze in una cantina rinomata, sede della mitica Confraternita del Prosecco!



Info utili:



Ritrovo: h 10.00 località San Pietro di Barbozza. Il punto di ritrovo preciso sarà comunicato via mail.



Durata: 2,5 h



Itinerario: percorso facile che si snoda per un’ora nel famoso anello del prosecco, raggiungiamo un punto panoramico e poi degustiamo il prosecco in una cantina storica.



In caso di maltempo la visita verrà posticipata.



Quota di partecipazione:



€ 25 per adulto.

€ 45 in totale per le coppie.



Il costo comprende l’accompagnamento con guida autorizzata e degustazione del prosecco accompagnato da tagliere di salumi e formaggi.



Gallery





Come iscriversi: prenotazione obbligatoria scrivendo a info@notonlyvenice.it oppure WA +39 348 0084688