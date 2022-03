Tour “Il giro dell’oca in bici” nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene

? Buongiorno community di Oj eventi, pronti per una nuova avventura? Noi di Oj abbiamo organizzato un’altra emozionante esperienza da condividere in compagnia di vecchi e nuovi amici !



Descrizione:



Cosa c’è di più paesaggistico che pedalare tra le colline del Prosecco? Andremo alla scoperta della zona tra Conegliano e Valdobbiadene. Una piccola area collinare della provincia di Treviso, dove l’interazione positiva tra uomo e ambiente ha creato un paesaggio culturale unico!



?Lungo il percorso prima di inoltrarci negli abitati di Rolle, Zuel e Arfanta, visiteremo il noto Molinetto della Croda, un antico mulino ad acqua ubicato in area paesaggistica di rilievo che sembra un dipinto.

Questo giro ad anello ci condurrà per strade bianche e sentieri a conoscere il territorio caratterizzato da molti vigneti e uliveti.



? Pranzeremo all’agriturismo noto per il suo allevamento di oche dove per l’appunto si mangerà tutto a base d’oca.



? Da qui si prosegue per visitare il castagneto secolare e successivamente con gli ultimi sali scendi arriveremo nuovamente al punto di partenza. (circa 40km) Giro previsto con bici E-MTB (assistita) potete portare la vostra.



Evento confermato se:

Il tour è confermato con un minimo di 10 partecipanti



? Orari:

ore 10:00



? Ritrovo:

Partenza in Via Gustavo Corradini presso Parcheggio, Refrontolo (TV)



? Durata:

6 ore comprese le pause



? Costi:

€ 60,00 a persona



? La quota comprende:

Tour con guida esperta + organizzazione tecnica+ Pranzo all’agriturismo Mondragon



? La quota non comprende:

Noleggio bici assistita a 45€



? Lingua:

Italiano

Inglese su prenotazione



?Tour personalizzabile:

Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento



? Condizioni importanti:

– non si accettano le prenotazioni avvenute in maniera diversa e prive della nostra conferma;

– la guida aspetta i Clienti al meeting point prestabilito nell’orario prestabilito, le persone che non si presenteranno al meeting point all’orario concordato perderanno l’escursione.



Pagamento:



Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.



Penale:



Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.