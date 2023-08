Tour guidato di Serravalle con visita alla chiesa di San Giovanni Battista

Un tour guidato alla scoperta dell’antica Serravalle di Vittorio Veneto e della meravigliosa Chiesa di San Giovanni Battista con i suoi affascinanti cicli di affreschi quattrocenteschi.

Ci addentreremo tra le suggestive vie e gli storici palazzi di Serravalle fino a raggiungere la Chiesa di San Giovanni Battista, edificio trecentesco in stile romanico annesso al convento dei Carmelitani che presenta ancor oggi un antico chiostro.

Passo dopo passo, tra le viuzze che si snodano fino a Piazza Flaminio ammireremo l’eleganza dei secolari palazzi signorili, ricchi di affreschi ed elementi decorativi.

Un’occasione per visitare questa piccola gemma incastonata tra verdi pendii e solcata dalle tranquille acque del fiume Meschio.



RITROVO: Vittorio Veneto (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive, almeno 1 lt di acqua a persona.



la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall'inizio dell'evento

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



