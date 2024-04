Il tour europeo di Lauren Ruth Ward al Corner Live

Venerdì 5 aprile 2024 alle ore 21.30 al Corner Live di Mareno di Piave arriva in concerto Lauren Ruth Ward, artista eclettica e vulcanica, un vero prodigio sul palco, rocker sensibile e provocatoria. In apertura la cantautrice genovese Leyla El Abiri.



Un eccezionale incrocio tra Janis Joplin, Florence Welch e Courtney Barnett, così è definita Lauren Ruth Ward. Il suo album di debutto “Well, Hell” ha ottenuto riconoscimenti da NYLON, Noisey, Consequence of Sound, Los Angeles Times, Indie Shuffle e molti altri e ha introdotto l’artista nativa del Maryland trasferitasi a Los Angeles ad un pubblico mondiale.



Le clip virali di Lauren si diffondono rapidamente grazie alle sue viscerali esibizioni live: canta in faccia ai fan brani come ‘Blue Collar Sex Kitten’, ‘Make Love to Myself’ e la struggente ‘Did I Offend You’.



In pochissimo tempo, l’artista si è esibita davanti a concerti sold out negli Stati Uniti e all’estero, condividendo palchi con artisti come Yeah Yeah Yeah, Shirley Manson, Eddie Vedder, LP, Shakey Graves, Liz Phair e persino Keith Urban, con una crescente reputazione di aver rubato lo spettacolo.



I video musicali di LRW sono estensioni della sua arte e servono come biglietti da visita per una donna che continuerà ad avere molto da dire. È evidente che trasmetterà messaggi di potere femminile e scoperta di sé con onestà, bellezza e intensità.