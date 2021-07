"Tour della prevenzione": in piazza Rinaldi si parla di occhi e sole, tra luci e ombre

L’incontro de "Il tour della prevenzione" mette a confronto l’oculista Federico Anselmucci con la tennista Marta Conean ed il radiologo Nicola Martino. Appuntamento delle ore 19, ad ingresso libero. L’incontro, in caso di pioggia, si terrà in sala verde di palazzo Rinaldi. L’iniziativa, del Circolo Dipendenti Treviso, vede il patrocinio del Comune di Treviso.

A confrontarsi sul tema della prevenzione ci saranno l’oculista Federico Anselmucci con la tennista Marta Conean, con l’incursione di un terzo specialista, il radiologo Nicola Martino. I due medici specialisti di Centro di medicina Treviso, il secondo dei quali anche direttore sanitario, saranno insieme sul palco di piazza Rinaldi (in caso di pioggia, in sala verde di palazzo Rinaldi) ad un’atleta brillante ma anche una figura carismatica dello sport trevigiano, neo consigliere regionale della Federazione Italiana Tennis, responsabile del Padel del Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis.

Al centro della conversazione in piazza Rinaldi, che si terrà giovedì 8 luglio alle ore 19, ci sarà uno dei 5 sensi, quello della vista, sviluppato in tutte le sue sfaccettature. Dall’occhio secco a causa della mascherina allo visione di gioco quando si fa sport, dalla protezione dal sole a quella linea sottile, anzi a quel lungolinea, che non riusciamo a prendere e che all’improvviso può colpire, il glaucoma. Gli occhi alimentano uno dei sensi più importanti e ciascuno di noi deve porre particolare attenzione alla loro cura. Come tutti gli altri organi umani, sono sensibili non solo agli agenti esterni ma anche al processo di invecchiamento, con le conseguenti ricadute sulla qualità di vita..

Ad introdurre l'assessore alle politiche ambientali, Alessandro Manera, ed il presidente Circolo Comunali Treviso, Paolo Pierobon. Moderatore Marco Ceotto, giornalista.L’incontro aperto al pubblico, dal titolo “Occhio al lungolinea, proteggere la nostra vista al chiuso e al sole”, si tiene per iniziativa del Circolo Dipendenti Treviso, con il patrocinio del Comune di Treviso e la direzione scientifica ed organizzativa di Centro di medicina Treviso.

L’incontro si inserisce all’interno del ciclo Il tour della prevenzione, per la divulgazione tra la popolazione delle buone prassi e dei corretti stili di vita per la tutela della salute si concluderà con un brindisi. La partecipazione è libera e gratuita. Per motivi organizzativi è gradita la segnalazione della partecipazione a Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Comunali - Treviso: T. 0422.658394 E-mail circolo@comune.treviso.it Segreteria Tour della Prevenzione - T. 320.4321544 E-mail tourprevenzione@centrodimedicina.com.

