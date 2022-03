Tour del Prosecco a San Pietro di Feletto tra torrenti, boschi, grotte e vigneti

Degusta le specialità enogastronomiche locali e immergiti nel contesto in cui nascono.

Un percorso davvero suggestivo che, partendo da San Pietro di Feletto, borgo immerso tra i vigneti, ci condurrà alla scoperta delle meraviglie della Val Trippèra.

Costeggiando il torrente Crevada, tra boschi, grotte e una moltitudine di felci, scopriremo gli aspetti naturalistici che caratterizzano questa valle.

Proseguiremo il nostro cammino fino ai ruderi dell’antico Mulino Crevada e da qui raggiungeremo due pittoreschi borghi dove passeremo per cortili e portici di vecchie case di campagna.

Questo è sicuramente uno dei più interessanti itinerari collinari per i notevoli spunti che offre spaziando dalla storia dei luoghi, agli aspetti naturalistici e antropici e, non di meno, a quelli artistici e religiosi.

Concluderemo l’escursione in una cantina dove degusteremo l’indiscusso protagonista di questa terra, il Prosecco, accompagnato da sfiziosi prodotti tipici locali.



RITROVO: San Pietro di Feletto (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 5.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 33 per gli adulti, € 23 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 9 km

DIFFICOLTÀ: medio. Adatto a partecipanti dagli 8 anni in su abituati a camminare. Adatto al nordic walking.

DISLIVELLO: 300 m.

EQUIPAGGIAMENTO: abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking con una buona aderenza, meglio se impermeabili, piccolo telo, almeno 1 L di acqua a persona, snack. Consigliate scarpe di ricambio. E’ obbligatorio disporre di Super Green Pass valido per partecipare a questa attività.

COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 72 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3Jo8xr7

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3Jo8xr7