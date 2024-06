Tori Sparks in tour

Nata a Chicago, crescuta musicalmente a Nashville e trasferitasi a Barcellona, Tori Sparks rappresenta un unicum nel suo genere, fondendo il blues con il flamenco.

In Italia per 5 esclusive date nel nord-est, la cantautrice proporrà uno spettacolo in solo: chitarra classica, voce e tanto talento.

Nel 2018, la rivista rock "Popular1" ha inserito Sparks nell'elenco delle cinque voci femminili più importanti in Spagna;

Nel 2019 ha ricevuto il premio come Artista Rock dell'anno dalla rivista "No Solo Cine"

La sua voce può essere ascoltata nelle colonne sonore di Criminal Minds, Félix, Sky Rojo, e in numerosi spot pubblicitari.

Ad ospitare questa seconda tappa del tour sarà IL BARETTO di Monastier (Tv) che ringraziamo.

Prenotazione consigliata al 349 306 4756

Lasciatevi incantare. Siateci!





booking@vrec.it