Tour di Treviso nel Sottosopra

Lo sapevi che Treviso nasconde un lato sotterraneo poco conosciuto ai più?



Partiamo dalla storia delle mura cinquecentesche di Treviso e dall’imponente Porta San Tomaso. Raggiungiamo poi il Ponte della Pria dal quale nascono i tre canali principali della città. Apprendiamo le opere idrauliche di Frà Giocondo volte a difendere Treviso mentre Venezia combatteva contro la Lega di Cambrai.



Il nostro tour prosegue scendendo nel “sotto” di Porta San Tomaso, dove è possibile visitare l’antica cannoniera ancora perfettamente conservata e risalente al 1518, trasformata poi in rifugio antiaereo. Sarà un’occasione unica per visitare inoltre la sala d’armi della Porta, aperta in esclusiva per il nostro gruppo.



La nostra visita è svolta da Valentina, guida turistica con patentino, in collaborazione con l’associazione Treviso Sotterranea.



Info utili:



Ritrovo: h 9.30 Viale Burchiellati. Il punto preciso verrà dato al momento della prenotazione.



Durata: 2,5 h



Itinerario: visita delle mura di Treviso, porta San Tomaso, il Bastione, gli ambienti sotterranei.



Raccomandazioni: indossare abbigliamento comodo e scarpe con suola antiscivolo, non adatto a persone con mobilità ridotta e bambini piccoli. Verranno forniti elmetti protettivi.



Quota di partecipazione:

€ 20 a persona



Per partecipare è obbligatorio mandare una mail a info@notonlyvenice.it oppure WA +39 348 0084688