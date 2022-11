Primo tour turistico di Vittorio Veneto in bici

L’influencer di Vittorio Veneto Manuela Altoè dona al Comune di Vittorio Veneto bici riciclate e colorate con le bombolette spray, come vere e proprie opere d’arte, prendendo spunti dalle bici rosa per il Giro D’Italia che aveva fatto fare l’ex Sindaco Gianantonio Da Re. Si tratta di vecchie bici riciclate, avanzi di magazzino, bici usate di parecchi anni fa, di tutti i tipi, da dipingere con bombolette spray da mettere a disposizione dei turisti e di chiunque voglia fare un giro ecologico a Vittorio Veneto, senza inquinare e facendo sana ginnastica all’aria aperta. L’influencer Vittoriese ha proposto al Writers di fama internazionale Michele Peruch di darle supporto in questo, semplicemente un piccolo aiuto e Michele Peruch ha sposato subito la causa mettendosi a disposizione assieme ad un team di colleghi.

«Abbiamo grandi progetti assieme per quest’iniziativa - commenta l’influencer Manuela Altoè che descrive così il progetto -. È una grande sfida, perché le bici saranno senza lucchetto e posizionate nelle 3 piazze principali di Vittorio Veneto. Voglio mettere alla prova il senso civico delle persone. E sensibilizzare tutti al rispetto di ciò che è messo a disposizione gratuitamente. Vorrei sensibilizzare le persone al riciclo degli oggetti, all’attenzione all’inquinamento facendo movimento all’aria aperta. Voglio dimostrare che qualsiasi cittadino, può fare un gesto gentile a beneficio della comunità, e non solo aspettarsi assistenzialismo da parte degli enti pubblici. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove il sindaco Antonio Miatto ed il vicesindaco Gianluca Posocco accolgono con entusiasmo certe iniziative, e non succede spesso che le forze politiche accolgano positivamente certi gesti un po' “stravaganti” da parte dei cittadini. Voglio portare il paese ad affrontare la crisi con spirito positivo e divertimento. Dopo due anni di pandemia, durissimi per tutti ed una guerra che lascia molta amarezza, dover avere anche la preoccupazione di un drastico rincaro dell’energia e dei beni di prima necessità, porta ad un notevole stress da parte di tutti. Ho sentito il bisogno di fare qualcosa per alleggerire le tensioni, ma nello stesso tempo forte. Sentivo il bisogno di fare qualcos’altro di divertente per Vittorio Veneto, visto il successo riscontrato con le piastrelle con le frasi del calendario filosofico. Le piastrelle erano state fatte soprattutto per allietare i turisti, ma hanno riscontrato una notevole simpatia da parte dei Vittoriesi. Io penso sempre in grande, vedo sempre più turisti dal nord Europa a Serravalle di Vittorio Veneto e vorrei che scoprissero tutto il percorso turistico di Vittorio Veneto che va da via Caprera a Nord di Vittorio Veneto, fino a Piazza Papa Giovanni Paolo I a Ceneda. Spostandosi in bici sono molto più facilitati».

L’influencer Manuela Altoè commenta ancora: «i turisti dal Nord Europa usano molto la bici per girare in città e - facendo qualcosa di divertente con attenzione all’ambiente - sicuramente attiriamo la loro attenzione. Le bici saranno anche dotate del QR Code della APP TURISMO VITTORIO VENETO e delle istruzioni per il download, perché apprezzo particolarmente questo servizio che è stato realizzato con grande cura».

Per inaugurare l’iniziativa, sabato 26.11.2022 alle ore 14.30 parte il primo tour turistico di Vittorio Veneto, in bici, organizzato dall’Agenzia Orson Viaggi di Vittorio Veneto al quale parteciperà anche il Vicesindaco Gianluca Posocco. L’evento sarà gratuito ed a numero chiuso per chiunque prenoti all’agenzia Orson Viaggi fino ad esaurimento posti. Alle ore 16.45 circa ci sarà, al Bar Lux, un incontro formale di ringraziamenti con il Sindaco Miatto per ufficializzare la consegna delle bici al Comune e per i ringraziamenti al Sindaco Antonio Miatto con un brindisi. Alla fine del tour di due ore circa, si continua con il tour di locali tipici Vittoriesi per con un aperitivo in veste fluo. Quel giorno si illuminerà la città.